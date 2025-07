Sky – Inter-Lookman: arriverà controproposta dall’Atalanta? Oaktree…

Il nigeriano è il primo obiettivo del club nerazzurro che è arrivato ad offrire fino a 45 mln per averlo: ancora il club bergamasco non ha accettato la proposta

La deadline dell'offerta dell'Inter sì, ma non è detto che sia l'ultimo giorno per trattare Ademola Lookman. A Skysport parlano della trattativa per il giocatore dell'Atalanta che resta obiettivo primario dell'Inter. Il club dopo una prima offerta sui 40 mln ha alzato la posta in palio arrivando a 45 mln totali tra parte fissa e bonus. La cifra è l'intero budget messo a disposizione dalla proprietà nerazzurra per arrivare al calciatore.