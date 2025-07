Sky / Inter-Lookman, offerta ‘rigida’: confronto giocatore-Atalanta? Oggi…

"Non sappiamo se continuerà l’avventura all’Atalanta. I procuratori hanno fatto il giro d’Europa, poiché si dicono forti di una promessa fatta l’anno scorso. All’Inter è stata prospettata la possibilità di prenderlo a 40 milioni. I nerazzurri hanno chiamato l’Atalanta e presentato un’offerta rigida di prestito con obbligo di riscatto. L’Atalanta valuta il giocatore tra i 50 e i 60 e non apprezza la formula. Oggi non ci sono stati sviluppi. Bisogna capire anche se ci sarà un confronto tra l’Atalanta e Lookman. Non c’è solo l’Inter ma anche l’Atletico Madrid".