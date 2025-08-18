Il Bologna ha messo nel mirino Asllani e sta provando a trovare un accordo col club nerazzurro e col giocatore per regalare un regista a Italiano. Come scrive Sky Sport, "Non è ancora stata trova un’intesa tra il Bologna e il centrocampista albanese Kristjan Asllani".
Il Bologna ha messo nel mirino Asllani e sta provando a trovare un accordo col club e col giocatore per regalare un regista a Italiano
"Come raccontato in queste ore, il club rossoblù ha messo gli occhi sul giocatore dell’Inter per rinforzare il proprio centrocampo. Tuttavia, manca ancora un accordo tra le parti, necessario per portare il classe 2002 a giocare nella squadra allenata da Vincenzo Italiano".
