Ademola Lookman continua a essere in cima alla lista della spesa dell'Inter. E' il nome attorno al quale ruotano le principali riflessioni in casa nerazzurra, in attesa di un rilancio che oggi più che mai sembra imminente. Basterà a far crollare il muro dell'Atalanta? E' quella ovviamente la speranza in viale della Liberazione. L'aggiornamento sul prossimo appuntamento in programma tra i due club arriva direttamente da Sky Sport.