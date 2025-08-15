Sky – Inter, non solo Lookman: le quattro idee alternative per l’attacco

Non solo Lookman, l’Inter valuta le alternative al nigeriano per rinforzare l’attacco di Chivu e per dare nuove opzioni offensive
Non solo Lookman, l’Inter valuta le alternative al nigeriano per rinforzare l’attacco di Chivu e per dare nuove opzioni offensive
“Nella lista per la fascia, l'Inter ha anche altre idee: Sancho, Nkunku, Nusa, e Garnacho. Sono possibili nomi nel caso in cui non dovesse andare in porto l'operazione Lookman”, scrive Sky Sport.
