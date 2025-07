Dopo le notizie sull'assalto dell'Inter nei confronti di Ademola Lookman, inizia a delinearsi quello che potrebbe essere il nuovo undici titolare nerazzurro. Un undici ricco di certezze, qualità e identità tattica, ma con un grande punto interrogativo: chi affiancherà Lautaro Martínez in attacco?

Sky Sport ha abbozzato la probabile Inter titolare, e il sistema cambia: basta 3-5-2 , marchio di fabbrica dell’ultimo ciclo vincente, si passa al 3-4-2-1, con più fantasia alle spalle di Lautaro Martinez. In porta c’è ancora Yann Sommer, garanzia di affidabilità ed esperienza. Davanti a lui, il trio difensivo è composto da Pavard, Acerbi e Bastoni . In attesa di capire cosa capiterà con Leoni.

Sulle corsie, Dumfries a destra e Dimarco a sinistra offrono spinta e soluzioni offensive, mentre in mezzo al campo il cuore pulsante è formato da Barella e Çalhanoğlu, al netto di possibili novità di mercato.

Il mercato è in fermento. In cima alla lista c’è Ademola Lookman, obiettivo dichiarato della dirigenza nerazzurra. Il nigeriano ha già dato il suo assenso al trasferimento, e l’Inter è pronta a presentare un’offerta che può arrivare a 45 milioni di euro con i bonus. Lookman garantirebbe dribbling, velocità e imprevedibilità, qualità che ben si sposano con il gioco in verticale di Chivu.