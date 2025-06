Come riferisce Sky, è previsto per oggi l'arrivo a Milano di Luis Henrique, laterale brasiliano che l'Inter ha preso dall'Olympique Marsiglia

La sconfitta di Monaco di Baviera fa ancora male, malissimo. Ma l'Inter ha il dovere di guardare al futuro, anche perché fra due settimane circa sarà già tempo di Mondiale per Club negli USA e non c'è troppo tempo per voltarsi indietro.

E, in attesa della decisione di Simone Inzaghi, il club nerazzurro si porta avanti sul fronte giocatori. Come riferisce Sky Sport, infatti, è previsto per oggi l'arrivo a Milano di Luis Henrique, laterale brasiliano che l'Inter ha ormai virtualmente acquistato dall'Olympique Marsiglia per circa 25 milioni di euro, bonus compresi.