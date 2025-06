L'Inter si muove per costruire la squadra Under 23, che dalla prossima stagione prenderà parte al campionato di Serie C

L'Inter si muove per costruire la squadra Under 23, che dalla prossima stagione prenderà parte al campionato di Serie C e che avrà il compito di crescere giovani nerazzurri in vista di un futuro in prima squadra. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, il club avrebbe messo gli occhi su Sergej Levak, giovane centrocampista classe 2006, reduce da un'ottima stagione con la Primavera della Roma e seguito anche dal Genoa e dalla seconda squadra dell'Atalanta. Si legge: