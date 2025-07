Sky – Inter U23, un ex Primavera nel mirino per l’attacco: possibile scambio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter U23 sta valutando Fabio Abiuso come rinforzo per l’attacco in vista della prima stagione nel campionato di Lega Pro. L’attaccante del Modena, classe 2003, ha collezionato 27 presenze e 2 gol nell’ultima stagione.

Sempre secondo Sky Sport, per Abiuso si tratterebbe di un ritorno in nerazzurro, avendo già militato nell’Inter Primavera nelle stagioni 2020/21 e 2021/22. Nella scorsa annata ha vestito anche la maglia della Sampdoria, mentre nella stagione 2022/23 ha disputato 31 partite in Serie C con la Pergolettese, segnando 7 gol e fornendo 1 assist.