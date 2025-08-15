Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma ha deciso di non vendere più Manu Kone: ecco la reazione dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 20:09)

Ieri è trapelata l'indiscrezione di un interesse concreto dell'Inter per Manu Kone della Roma. Oggi sono arrivate conferme, anche perché i giallorossi sembravano disposti a privarsi del centrocampista francese pur di arrivare a due rinforzi in attacco, Sancho e Bailey, tanto desiderati da Gasperini.

Come annunciato da Di Marzio, però, la trattativa è da considerarsi completamente saltata: "La Roma ha deciso di tenere Kone: non ci sono le condizioni per proseguire la trattativa con l'Inter", scrive l'esperto di mercato su Twitter.

Intervenuto a Sky Sport, Luca Cilli ha spiegato il perché la trattativa sia saltata: "Oggi ci sono stati contatti tra i due club per la fattibilità, per l'Inter era opportunità di mercato a determinate cifre, la Roma ha deciso di non privarsi del calciatore alla cifra proposta dall'Inter. Questa motivazione ha spinto l'Inter a interrompere la trattativa, ora l'Inter valuta alternative. Non ha esigenze stringenti l'Inter che si prenderà il tempo necessario per valutare altre opportunità di mercato come lo è stato Kone, come è stato Lookman e come possono essere altri profili".

Ecco, poi, la spiegazione di Sky Sport: "Il club giallorosso, infatti, considera l’offerta dell’Inter troppo bassa per privarsi di Manu Koné. I Friedkin hanno inoltre confermato a Gasperini e Massara la volontà di rinforzare la squadra senza dover cedere un giocatore importante. Proprio per questo, i giallorossi stanno insistendo su Bailey e Sancho senza condizionamenti da altre uscite. I nerazzurri cercheranno un’opportunità di mercato, ma al momento non avvertono un’esigenza totale di acquistare per forza un altro giocatore".