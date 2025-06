Il difensore classe 2006 è infatti un obiettivo concreto per i nerazzurri, che devono ringiovanire il reparto arretrato

Nei tanti discorsi affrontati con il Parma negli scorsi giorni, l'Inter ha chiesto informazioni anche per Giovanni Leoni : il difensore classe 2006 è infatti un obiettivo concreto per i nerazzurri, che devono ringiovanire il reparto arretrato.

Come riferisce Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, per il Milan e l'Inter Leoni è il primo della lista, per la Juve è tra i primissimi: ha già una valutazione di 25 milioni di euro minimo.