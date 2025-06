"La strada resta complicata, il Como non ha intenzione di liberare il suo allenatore. Solo se lo spagnolo spingerà per andare via dal suo attuale club per accettare di andare a quello nerazzurro la trattativa potrebbe concludersi. Resta complicata la strada per arrivare all'ex giocatore anche per questioni di rapporti con il club lariano. Soluzione più accreditata come alternativa è Vieira che è più avanti rispetto a Chivu", ha aggiunto il giornalista esperto di mercato.