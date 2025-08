Le ultime sul braccio di ferro tra il club orobico e l'attaccante nigeriano, che spinge per il trasferimento all'Inter

5 agosto

Altra giornata e altra mossa di Ademola Lookman, che spinge per il trasferimento all'Inter. L'attaccante nigeriano ha disertano nuovamente l'allenamento a Zingonia, quartier generale dell'Atalanta.

Getty Images

Nel corso della trasmissione Calciomercato su Sky Sport, il giornalista Nebuloni ha parlato proprio del caso Lookman con le ultime novità sulla situazione legata all'ex Everton e al braccio di ferro con il club orobico.

"Non si è presentato nemmeno oggi a Zingonia. Ha lasciato la sua casa di Bergamo e probabilmente l’Italia. Non ha comunicato la destinazione ai dirigenti dell’Atalanta. La volontà è di ritirarsi in un ambiente più sereno per recuperare dall’infortunio al polpaccio. Questa cosa non cambia nulla per l’Atalanta, che non ha alcuna fretta. Resta in attesa e aspetta una mossa della controparte. Questa vicenda non cambierà e non paralizzerà il mercato del club. L’Atalanta si è definitivamente rassegnata a perdere il giocatore.

Poi è intervenuto Luca Marchetti:

"Anche Lookman è un giocatore che gravita intorno all’Atletico Madrid. [,,,] La presa di posizione di Lookman poteva essere pronosticatile anche nelle modalità. Ci sono degli ostacoli superiori rispetto alla trattativa Koopmeiners-Juve. Il quadro è diverso dal punto di vista dell’Atalanta. L’anno scorso non aveva venduto un pezzo, quest’anno sì. E aveva promesso di vendere Lookman all’estero e non in Italia. Poi la terza difficoltà è relativa al numero di gol che perde. Sono riflessioni serie e profonde. Non è mai stato dato un prezzo all’Inter, che non è che ha smesso di essere su Lookman dopo il no dell’Atalanta. Aspetta alla finestra quello che Lookman e l’Atalanta decideranno di fare. Credo che aspetteranno almeno un’altra decina di giorni. L’Inter non farà un passo se non si chiarisce la posizione dell’Atalanta. Nel caso in cui dovesse capire che Lookman non potrà rimanere, farebbe un prezzo e inizierebbe la seconda fase della trattativa. L’Inter aspetta un’apertura dell’Atalanta, che in questo momento è più innervosita e indispettita con il giocatore che favorevole a parlare con l’Inter. L’Inter fa un’offerta da 40 milioni perché i procuratori avevano detto quello. Il giocatore fa così perché vuole andare all’Inter, che è uno step successivo per la sua carriera, ma si sente “tradito” da questa promessa non mantenuta dal club dopo il no al PSG di un anno fa.

È una situazione da vivere giorno per giorno. L’Atalanta è un club che potrebbe dire: “Ho incassato e Lookman dal 2 settembre non gioca più”. Se il giocatore non è neanche a Bergamo è evidente che la frattura sia molto forte. Alternative Inter? Può aspettare dieci giorni, vuole Lookman e cambiare il sistema di gioco. I nomi sono Sancho, Nkunku, Garnacho, Nusa. Togliamo Nico Gonzalez perché l’Inter non vuole fare un favore alla Juve. Ma in questo momento la priorità è Lookman. È lui il giocatore che serve”.