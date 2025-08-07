Sono giorni di attesa, in cui dopo la tempesta mediatica dei giorni scorsi si cerca di ritrovare serenità e, magari, arrivare finalmente a un accordo. E' ancora tutto da scrivere il finale della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, che da qualche giorno ormai ha lasciato Bergamo.
Sky – Lookman, Inter vuole chiudere ma attende segnale Atalanta: un motivo dietro il silenzio
Sky – Lookman, Inter vuole chiudere ma attende segnale Atalanta: un motivo dietro il silenzio
Come riferisce Sky, la posizione dei nerazzurri è molto chiara, con la proposta formale da 42 milioni di euro più 3 di bonus formulata nei giorni scorsi, come lo è altrettanto (se non di più) quella del calciatore, che vede solo Inter per il suo futuro. Resta da capire se nei prossimi giorni arriveranno segnali da Bergamo che possano aprire a un nuovo incontro con la prospettiva di arrivare a un accordo. L'attesa dell'Inter è volta a far calmare le acque, mentre la diplomazia continua a lavorare, sperando che dall'Atalanta arrivi un'apertura.
Altrimenti, riferisce Sky, l'Inter si guarda attorno, per non farsi trovare impreparata (con il nome di Nkunku sempre in cima).
(Fonte: Sky Sport)
