FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Lookman, Inter vuole chiudere ma attende segnale Atalanta: un motivo dietro il silenzio

calciomercato

Sky – Lookman, Inter vuole chiudere ma attende segnale Atalanta: un motivo dietro il silenzio

Sky – Lookman, Inter vuole chiudere ma attende segnale Atalanta: un motivo dietro il silenzio - immagine 1
Sono giorni di attesa, in cui dopo la tempesta mediatica dei giorni scorsi si cerca di ritrovare serenità e, magari, arrivare finalmente a un accordo
Marco Macca Redattore 

Sono giorni di attesa, in cui dopo la tempesta mediatica dei giorni scorsi si cerca di ritrovare serenità e, magari, arrivare finalmente a un accordo. E' ancora tutto da scrivere il finale della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, che da qualche giorno ormai ha lasciato Bergamo.

Sky – Lookman, Inter vuole chiudere ma attende segnale Atalanta: un motivo dietro il silenzio- immagine 2
Getty Images

Come riferisce Sky, la posizione dei nerazzurri è molto chiara, con la proposta formale da 42 milioni di euro più 3 di bonus formulata nei giorni scorsi, come lo è altrettanto (se non di più) quella del calciatore, che vede solo Inter per il suo futuro. Resta da capire se nei prossimi giorni arriveranno segnali da Bergamo che possano aprire a un nuovo incontro con la prospettiva di arrivare a un accordo. L'attesa dell'Inter è volta a far calmare le acque, mentre la diplomazia continua a lavorare, sperando che dall'Atalanta arrivi un'apertura.

Inter Lookman
Getty Images

Altrimenti, riferisce Sky, l'Inter si guarda attorno, per non farsi trovare impreparata (con il nome di Nkunku sempre in cima).

(Fonte: Sky Sport)

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA