"L’Inter fa sul serio per Ademola Lookman dell’Atalanta, come anticipato dal Corriere dello Sport. C’è già l’accordo con il giocatore ed è pronta un’offerta da 40 milioni di euro per i bergamaschi, non trattabile. L’Inter è forte di una promessa che, secondo l’entourage del nigeriano, l’Atalanta avrebbe fatto al calciatore un’estate fa, quando si era materializzato l’interesse del Psg, di farlo andare via per una cifra simile.