Sky – Lookman, sta per arrivare la reazione forte e dura dell’Atalanta che…

"Lookman? Finché non parleranno Inter e Atalanta non sapremo come va a finire. Oggi non ci sono stati contatti tra Inter e Atalanta e tra Atalanta e Lookman. Dovrebbe essere in Portogallo, sicuro non è in Italia. Questo atteggiamento mette sottopressione la trattativa. L’Atalanta deve decidere di dare un prezzo al giocatore, l’Inter deve contestualmente pensare all’offerta. 42 + bonus non bastano. Anche con lo strappo così non si può pensare che l’offerta vada bene. È presumibile che se dovessero mettersi al tavolo Inter e Atalanta, un accordo con contropartite tecniche si può trovare. Ma l’offerta deve essere migliorata”.