Sky Sport fa il punto della situazione sul caso Lookman e sulla trattativa tra Atalanta e Inter per l'attaccante nigeriano.
calciomercato
Sky – Lookman, sta per arrivare la reazione forte e dura dell’Atalanta che…
Ecco le parole di Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione Sky Calciomercato:
"Lookman? Finché non parleranno Inter e Atalanta non sapremo come va a finire. Oggi non ci sono stati contatti tra Inter e Atalanta e tra Atalanta e Lookman. Dovrebbe essere in Portogallo, sicuro non è in Italia. Questo atteggiamento mette sottopressione la trattativa. L’Atalanta deve decidere di dare un prezzo al giocatore, l’Inter deve contestualmente pensare all’offerta. 42 + bonus non bastano. Anche con lo strappo così non si può pensare che l’offerta vada bene. È presumibile che se dovessero mettersi al tavolo Inter e Atalanta, un accordo con contropartite tecniche si può trovare. Ma l’offerta deve essere migliorata”.
“Credo che arriveranno delle multe e delle prese di posizione forti dell’Atalanta. Muro contro muro sta portando al trascorrere dei giorni. L’Inter non ha la certezza di chiudere Lookman e guarda in Europa. Prima o poi deve prendere una decisione. La posizione dell’Atalanta è molto rigida perché è indispettita dal comportamento del giocatore. La razionalità ti porta a prendere in considerazione altri tipi di strade. Immaginiamo dai 50 milioni in su come valutazione: ancora un po’ manca”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA