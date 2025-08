La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman ha subito un grosso stop, dopo che il club bergamasco ha rifiutato l'offerta dei nerazzurri

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman ha subito un grosso stop, dopo che il club bergamasco ha rifiutato l'offerta dei nerazzurri da 45 milioni di euro complessivi per l'attaccante nigeriano. Alcune settimane fa sul calciatore aveva chiesto informazioni anche il Napoli, anche se poi non c'era stato un seguito.