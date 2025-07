Consapevole di poter perdere sia Piotr Zielinski sia Kristjan Asllani durante questa finestra di mercato, l’Inter ha stilato una lista ristretta di giocatori in grado di garantire equilibrio e solidità difensiva al centrocampo nerazzurro. Tra questi c’è Mandela Keita, ben conosciuto da Cristian Chivu, che lo aveva già avuto come uomo di fiducia ai tempi del Parma. Per l’Inter, Keita rappresenta una pista concreta.

Dal canto suo, il Parma non ha alcuna intenzione di lasciarsi "depredare", tanto più dopo la cessione di Ange-Yoan Bonny ai nerazzurri. I gialloblù non svenderanno il loro elemento di maggior valore e potrebbero chiedere fino a 20 milioni di euro, bonus compresi, per dare il via libera all’operazione.