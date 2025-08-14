FC Inter 1908
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky Sport CH – Badé, Inter lo soffia al Bayer? Lui vuole fortemente i nerazzurri. Ausilio ha…

Sky Sport CH – Badé, Inter lo soffia al Bayer? Lui vuole fortemente i nerazzurri. Ausilio ha…

Nonostante il Bayer Leverkusen abbia mostrato grande interesse, il difensore vuole dare priorità all'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La trattativa per Loïc Badé, difensore francese del Siviglia, sembra essere ancora lontana dalla definizione. Nonostante il Bayer Leverkusen abbia mostrato grande interesse, l’affare non è ancora chiuso. Fino a questo momento, infatti, i rossoneri sono stati i più concreti, con offerte ufficiali già sul tavolo, ma il giocatore sembra avere un pensiero fisso: l’Inter.

Getty Images

Secondo quanto riporta Sky Sport.ch, i nerazzurri considerano il francese una priorità, ma prima dovranno cedere un difensore per tentare l'assalto a Badé.

Getty Images

"I dirigenti italiani, con Piero Ausilio in prima linea, hanno quindi chiesto a Badé e al suo entourage di rimandare la scelta del nuovo club il più a lungo possibile, così da avere il tempo di inserirsi nella trattativa. Nel frattempo, anche il Borussia Dortmund ha manifestato interesse per il centrale del Siviglia. Ciò che è certo, però, è che al momento la priorità del francese resta l’Inter. Attenzione: se i finalisti della Champions League 2025 continueranno a temporeggiare, Badé, ancora indeciso, potrebbe tornare a valutare con maggiore serietà le forti avances del Bayer Leverkusen".

(Sky Sport.ch)

