(Sky Sport.ch)

La trattativa per Loïc Badé , difensore francese del Siviglia, sembra essere ancora lontana dalla definizione. Nonostante il Bayer Leverkusen abbia mostrato grande interesse, l’affare non è ancora chiuso. Fino a questo momento, infatti, i rossoneri sono stati i più concreti, con offerte ufficiali già sul tavolo, ma il giocatore sembra avere un pensiero fisso: l’Inter .

"I dirigenti italiani, con Piero Ausilio in prima linea, hanno quindi chiesto a Badé e al suo entourage di rimandare la scelta del nuovo club il più a lungo possibile, così da avere il tempo di inserirsi nella trattativa. Nel frattempo, anche il Borussia Dortmund ha manifestato interesse per il centrale del Siviglia. Ciò che è certo, però, è che al momento la priorità del francese resta l’Inter. Attenzione: se i finalisti della Champions League 2025 continueranno a temporeggiare, Badé, ancora indeciso, potrebbe tornare a valutare con maggiore serietà le forti avances del Bayer Leverkusen".