E' fatta per il trasferimento di Nicola Zalewski dall'Inter all'Atalanta, dopo appena sei mesi a Milano sponda nerazzurra, per l'ex calciatore della Roma.
E' fatta per il trasferimento di Nicola Zalewski dall'Inter all'Atalanta, dopo appena sei mesi a Milano sponda nerazzurra
Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha riferito quelli che saranno i dettagli del contratto che il calciatore italo-polacco firmerà con il club bergamasco, dopo le visite mediche di domani:
"Zalewski firmerà un contratto da 4 anni più 2 di opzione in favore della società, domani le visite mediche".
