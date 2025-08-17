FC Inter 1908
Sky – Inter, domani le visite di Zalewski con l’Atalanta: i dettagli del contratto

Marco Macca 

E' fatta per il trasferimento di Nicola Zalewski dall'Inter all'Atalanta, dopo appena sei mesi a Milano sponda nerazzurra, per l'ex calciatore della Roma.

COMO, ITALY - JULY 26: Nicola Zalewski of FC Internazionale arrives for the Training Session at Appiano Gentile on July 26, 2025 in Como, Italy. (Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images)

Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha riferito quelli che saranno i dettagli del contratto che il calciatore italo-polacco firmerà con il club bergamasco, dopo le visite mediche di domani:

"Zalewski firmerà un contratto da 4 anni più 2 di opzione in favore della società, domani le visite mediche".

