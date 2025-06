Perché il club nerazzurro cambierà in tutti i reparti. Se in attacco i nomi sono quelli di Castro e Bonny, in lista per sostituire Correa, Arnautovic e Taremi, anche in difesa sono previsti grossi movimenti. Acerbi e de Vrij, rispettivamente 37 e 33 anni, sembrano infatti a fine corsa. Ecco perché da Viale della Liberazione si seguono nomi più giovani e di respiro internazionale. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, l'Inter pensa a Matthijs de Ligt, ex Juventus e oggi al Manchester United. L'ipotesi è quella di lavorare per un prestito.