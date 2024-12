C'è curiosità sul resoconto che arriverà dal viaggio in Argentina di Dario Baccin. Il vice direttore sportivo dell'Inter è volato dall'altra parte del mondo, come spesso fa, per scrutare da vicino il panorama e farsi un'idea più concreta dei tanti giovani che potrebbe portare in casa nerazzurra per il futuro. Ne parla anche Sport Mediaset: