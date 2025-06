L'aggiornamento sui due fronti caldi del mercato in entrata e in uscita in questi giorni in casa nerazzurra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 14:02)

In attesa di capire che piega prenderà il Mondiale per club, l'Inter getta già le basi per il mercato che sta per ricominciare. In entrata e, ovviamente, in uscita. Un aggiornamento su due fronti caldi arriva direttamente dal tg di Sport Mediaset di questo pomeriggio:

"Su Calhanoglu resta il fortissimo pressing del Galatasaray. A Istanbul hanno capito che difficilmente potranno riavere Osimhen, vogliono per cui mettere tutte le fiches sulla trattativa per il centrocampista dell'Inter. I 15 milioni paventati qualche giorno fa non basterebbero per accontentare i nerazzurri, ma a questo punto può esserci davvero margine per avvicinarsi ai 30 richiesti. A quel punto, l'Inter dovrebbe individuare un sostituto. Circola con insistenza il nome di Rovella, ma 40 milioni non bastano. Lo ha detto lo stesso Lotito: la base di partenza sarebbe il valore della clausola, circa 50 milioni.

Per il mercato in entrata, intanto, sono ore caldissime per l'affare Bonny. Da quello che abbiamo saputo, la novità è che non rientrerà Sebastiano Esposito nell'affare. A questo punto si procede sulla trattativa solo cash per una cifra complessiva di 25 milioni tra parte fissa e bonus".