L'aggiornamento sul mercato dell'Inter e in particolare su due nomi di cui tanto si sta parlando in ottica diversa in queste ore

Daniele Vitiello Redattore/inviato 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 16:32)

Mentre la squadra sta preparando a Los Angeles l'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, i dirigenti dell'Inter continuano a lavorare per allestire una squadra altrettanto competitiva per il prossimo anno e per fronteggiare gli sviluppi anche sul mercato in uscita. Su due fascicoli nello specifico si è sofferma anche Sport Mediaset. Questo l'aggiornamento:

"L'Inter può perdere Calhanoglu, ma non subito e a patto che il Galatasaray alzi l'offerta. Non c'è nulla di ufficiale, ma intermediari stanno lavorando e la base è di 15 milioni, ma da rivedere assolutamente al rialzo. L'affare si può chiudere attorno ai 30 milioni. Hojlund invece si avvicina perché lo United è pronto a offrire 60 milioni per il gioiello del Brentford Bryan Mbeumo: in caso di via libera per il giocatore, aumenterebbero le chance nerazzurre di arrivare all'ex Atalanta. L'Inter proverà ad aggiudicarselo con la formula del prestito".