L'aggiornamento sui due nomi caldi attorno ai quali in questi giorni ruota il mercato nerazzurro in entrata e in uscita

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 18:46)

Ci sono due tavoli piuttosto caldi sui quali è impegnata l'Inter in sede di mercato. Uno in entrata, l'altro in uscita. L'intenzione della dirigenza nerazzurra è ovviamente quella di limitare al minimo l'esborso e ottimizzare invece il profitto dell'eventuale cessione per poi reinvestire il margine per colmare la lacuna. Sui nomi torna Sport Mediaset:

"Bonny è affare in fase di definizione, verrà chiuso la prossima settimana sulla base di 25 milioni. Da capire quale sarà la formula e se rientrerà nell'operazione anche il giovane Sebastiano Esposito. Napoli e Milan si sono defilate, per cui l'affare è davvero in definizione. Su Calhanoglu l'Inter chiede 35-40 milioni, dall'entourage del giocatore arrivano segnali forti. Chi per sostituirlo? Ederson, gioiello dell'Atalanta, sul quale c'è anche la Juventus. Le alternative made in Italy sono Rovella, che ha una clausola da 50 milioni, e Ricci".