"È Giovanni Fabbian il principale obiettivo di Maurizio Sarri per il centrocampo della Lazio. Dopo aver trovato l'accordo per il rinnovo di Vecino, i biancocelesti sono alla ricerca di un altro centrocampista per completare il reparto a disposizione del tecnico toscano. Nei colloqui avuti con il direttore sportivo Fabiani, Sarri ha indicato il nome di Fabbian come il più adatto per rinforzare il centrocampo. La Lazio cerca gol e inserimenti da affiancare a Rovella e Guendouzi, l'ex Inter ha segnato nove reti in 70 presenze a Bologna. Nell'accordo con i nerazzurri c'è una clausola di recompra da 12 milioni che però non verrà esercitata da Milano, questa cifra può essere la base di partenza per la trattativa tra Lazio e Bologna per portare Fabbian nella Capitale", scrive Sportmediaset.