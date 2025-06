L'attaccante non rientra nei piani del club nerazzurro e potrebbe convincersi presto a cambiare aria

L'Inter pensa anche al mercato in uscita. Le voci principali riguardano in questo momento Mehdi Taremi. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset nel pomeriggio, sull'attaccante iraniano starebbero lavorando diverse squadre, in attesa di recapitare un'offerta ufficiale al club nerazzurro. Su tutti, si registra l'interesse di Besiktas e Fenerbahce, che presto potrebbero affondare il colpo.