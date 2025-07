Col mercato aperto il borsino rimane in continua evoluzione. Non siamo al riparo da sorprese, sia chiaro, ma l'indirizzo degli ultimi giorni è preciso, almeno secondo quanto sottolinea anche Sport Mediaset nel tg di oggi. L'analisi sul mercato nerazzurro e sul clima che si respira nell'ambiente non può che ripartire dagli ultimi sviluppi sul fronte Calhanoglu-Galatasaray: