L'Inter è impegnata in questo momento su più fronti di mercato, tra entrate e uscite. Lo ribadisce anche Sport Mediaset, che nel tg del pomeriggio propone una sintesi di tutte le principali trattative che riguardano il club nerazzurro a pochi giorni dall'apertura della consueta finestra estiva. Questo il focus:

"Francesco Pio Esposito resta all'Inter, blindato dai nerazzurri. Il club punta forte sull'attaccante. E' in arrivo Bonny, affare praticamente chiuso: oggi potrebbe arrivare la fumata bianca. L'Inter insiste anche su Rovella, obiettivo primario per il nuovo centrocampo. Rimane da capire il futuro di Calhanoglu. In attacco rimane il nodo Taremi e rimane da decidere anche il futuro di Sebastiano Esposito: su di lui c'è la Fiorentina".