Lookman continua ad allenarsi proprio. Al momento la situazione non è cambiata, l'Inter attende un segnale dell'Atalanta e non sta valutando alternative al nigeriano. L'Atalanta non aspetta l'Inter e Lookman, ma proverà a cedere il giocatore in Italia o all'estero.
L'attaccante dell'Atalanta continua a essere un obiettivo dell'Inter che lavora anche alle uscite in queste settimane di mercato
Dialogo aperto col Torino per Asllani, valutazione alta dell'Inter che chiede più di 15 milioni. Il Torino apre a prestito con diritto di riscatto, ma l'Inter vuole monetizzare. Taremi bloccato, non si è evoluta la situazione con Leeds e Fulham, entourage al lavoro per trovare una soluzione.
(Sportmediaset)
