L'attaccante dell'Atalanta continua a essere un obiettivo dell'Inter che lavora anche alle uscite in queste settimane di mercato
Lookman continua ad allenarsi proprio. Al momento la situazione non è cambiata, l'Inter attende un segnale dell'Atalanta e non sta valutando alternative al nigeriano. L'Atalanta non aspetta l'Inter e Lookman, ma proverà a cedere il giocatore in Italia o all'estero.

Dialogo aperto col Torino per Asllani, valutazione alta dell'Inter che chiede più di 15 milioni. Il Torino apre a prestito con diritto di riscatto, ma l'Inter vuole monetizzare. Taremi bloccato, non si è evoluta la situazione con Leeds e Fulham, entourage al lavoro per trovare una soluzione.

