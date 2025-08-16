La trattativa per Lookman non è finita. È solo in stand by, l’Inter ragiona se fare un’altra mossa per avvicinarsi all’attaccante dell’Atalanta.
calciomercato
SM – Lookman, tocca all’Inter fare nuovo tentativo: Ademola in Portogallo. Occhio alle occasioni
“L'improvvisa retromarcia della Roma per Manu Koné cambia nuovamente i piani dell'Inter sul mercato. I nerazzurri, che stavano pensando di spostare sul centrocampista giallorosso gran parte del budget destinato inizialmente su Lookman, sono tornati nuovamente a riflettere. Il margine per un corpo importante c'è, ma bisogna individuare il profilo giusto sia a livello tecnico che a livello economico. La trattativa per Lookman vive una fase una di stallo ma non è ancora morta: l'attaccante è tornato in Portogallo e attende notizie”, scrive Sportmediaset.
“L'Atalanta continua a fare muro ma difficilmente potrà contare nuovamente su Ademola, con Juric che considera la partenza del nigeriano come una cosa già assodata (qui le parole rilasciate venerdì nell'interista). Toccherà all'Inter fare un nuovo tentativo con il club orobico, ma poi c'è il mercato e quelle 'famose' occasioni che possono cambiare tutti gli scenari. Manu Koné era una di quelle ed è assai probabile che ne arrivino altre. Starà poi a Marotta e Ausilio decidere se provare a coglierle oppure continuare a sperare in Lookman”, aggiunge il sito sportivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA