La trattativa per Lookman non è finita. È solo in stand by, l’Inter ragiona se fare un’altra mossa per avvicinarsi all’attaccante dell’Atalanta.

“L'improvvisa retromarcia della Roma per Manu Koné cambia nuovamente i piani dell'Inter sul mercato. I nerazzurri, che stavano pensando di spostare sul centrocampista giallorosso gran parte del budget destinato inizialmente su Lookman, sono tornati nuovamente a riflettere. Il margine per un corpo importante c'è, ma bisogna individuare il profilo giusto sia a livello tecnico che a livello economico. La trattativa per Lookman vive una fase una di stallo ma non è ancora morta: l'attaccante è tornato in Portogallo e attende notizie”, scrive Sportmediaset.