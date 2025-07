Tra i giocatori nel mirino dell'Inter per rinforzare il reparto offensivo dell'Inter c'è anche Lookman dell'Atalanta. La trattativa non è semplice, ma la dirigenza nerazzurra potrebbe fare un tentativo per portarlo a Milano.

"L'Inter vuole fortemente Lookman, trattativa complicata. Al momento di tratta solo di un sondaggio concreto per valutare la fattibilità di questa operazione e capire i costi sia in termini di cartellino che di ingaggio del giocatore che ha una sorta di gentlemen agreement con l'Atalanta in caso della chiamata di una big: una promessa non scritta per trattare il passaggio a una big. L'Inter vuole Lookman ne parleranno nelle prossime ore i due club", scrive Sportmediaset.