L'attaccante dell'Inter Lookman è ancora al centro delle trattative con l'Atalanta. In uscita si attendono novità su Pavard, sul quale ci sono diversi sondaggi.

"Lookman, Inter ha trattato altri giocatori ma rimane il principale obiettivo. Settimana decisiva per capire se potrà far parte dell'organico nerazzurro o no. Ne farà parte per ora Pavard, Chivu lo ritiene importante, ma potrebbe far monetizzare, ci sono richieste da Turchia e Francia col Lille che ci ha provato incassando al momento il no dell'inter per divergenza sulle cifre", scrive Sportmediaset.