L'attaccante dell'Inter Lookman è ancora al centro delle trattative con l'Atalanta. In uscita si attendono novità su Pavard, sul quale ci sono diversi sondaggi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Lookman, ultima settimana buona per l’Inter. Pavard? No all’offerta del Lille perché…
calciomercato
SM – Lookman, ultima settimana buona per l’Inter. Pavard? No all’offerta del Lille perché…
L'attaccante dell'Inter è ancora al centro delle trattative con l'Atalanta. In uscita si attendono novità su Pavard
"Lookman, Inter ha trattato altri giocatori ma rimane il principale obiettivo. Settimana decisiva per capire se potrà far parte dell'organico nerazzurro o no. Ne farà parte per ora Pavard, Chivu lo ritiene importante, ma potrebbe far monetizzare, ci sono richieste da Turchia e Francia col Lille che ci ha provato incassando al momento il no dell'inter per divergenza sulle cifre", scrive Sportmediaset.
© RIPRODUZIONE RISERVATA