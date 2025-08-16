FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Lookman, ultima settimana buona per l’Inter. Pavard? No all’offerta del Lille perché…

calciomercato

SM – Lookman, ultima settimana buona per l’Inter. Pavard? No all’offerta del Lille perché…

SM – Lookman, ultima settimana buona per l’Inter. Pavard? No all’offerta del Lille perché… - immagine 1
L'attaccante dell'Inter è ancora al centro delle trattative con l'Atalanta. In uscita si attendono novità su Pavard
Andrea Della Sala Redattore 

L'attaccante dell'Inter Lookman è ancora al centro delle trattative con l'Atalanta. In uscita si attendono novità su Pavard, sul quale ci sono diversi sondaggi.

SM – Lookman, ultima settimana buona per l’Inter. Pavard? No all’offerta del Lille perché…- immagine 2
Getty Images

"Lookman, Inter ha trattato altri giocatori ma rimane il principale obiettivo. Settimana decisiva per capire se potrà far parte dell'organico nerazzurro o no. Ne farà parte per ora Pavard, Chivu lo ritiene importante, ma potrebbe far monetizzare, ci sono richieste da Turchia e Francia col Lille che ci ha provato incassando al momento il no dell'inter per divergenza sulle cifre", scrive Sportmediaset.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA