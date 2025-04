Oumar Solet è in cima alla lista dell'Inter per rinforzare la difesa in estate: il prezzo e il retroscena sul suo mancato arrivo in passato

Alessandro Cosattini Redattore 8 aprile 2025 (modifica il 8 aprile 2025 | 17:06)

Oumar Solet è in cima alla lista dell'Inter per rinforzare la difesa in estate. Il suo nome è da tempo sui taccuini dei dirigenti nerazzurri e in vista dell'estate è sicuramente una pista da tenere monitorata. Ne ha parlato così il Corriere dello Sport in questi giorni: