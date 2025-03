Il grande ex Alexis Sanchez e Florian Thauvin sono gli assenti illustri di casa Udinese contro l'Inter. Come sottolinea Tuttosport, "si conta di avere a disposizione, invece, Solet , che non si è allenato la scorsa settimana per un piccolo acciacco, ma che ha ripreso a lavorare con la squadra negli ultimi giorni. Filtra ottimismo nelle parole del tecnico bianconero:

«Speriamo possa essere a disposizione. Ha dato un contributo nel raggiungere una buona solidità difensiva. Lui e Bijol sono due buoni giocatori, Oumar vuole giocare ad altissimi livelli, sta facendo bene e può anche migliorare. Vogliamo che mantenga questo livello migliorando certi aspetti e non è troppo lontano dall’obiettivo di giocare in una grande squadra. Adesso però bisogna pensare all’Inter e speriamo che non subisca altri infortuni». Una conferma, l’ennesima da parte dell’allenatore, dell’importanza di quello che è diventato, in poche settimane, un perno insostituibile della difesa portando all’equilibrio cercato per mesi e raggiunto dal suo debutto in campo, a inizio gennaio a Verona.