Non solo Calhanoglu, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino un altro giocatore dell'Inter: Yann Sommer. Il portiere, dopo due stagioni in Italia, potrebbe valutare una nuova esperienza. Il club turco è in Italia per trattare Osimhen col Napoli, ma potrebbe approfondire i discorsi anche col club nerazzurro.