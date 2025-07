Ha ragione Ivan Zazzaroni. La trattativa dell'Inter per Ademola Lookman ha riacceso alcune spie emotive dei tifosi, risvegliandoli dal torpore di delusione dopo il finale di stagione amaro. L'operazione per portare Lookman a Milano ha riacceso la speranza e l'interesse per la squadra del cuore. La voglia di ripartire con una nuova grande stagione in nerazzurro. A questo proposito il giornalista Tancredi Palmeri ha voluto stuzzicare i tifosi nerazzurri lanciando un sondaggio di mercato su X: LEGGI QUI L'ARTICOLO COMPLETO. E i tifosi nerazzurri hanno risposto numerosi alle due opzioni che Tancredi ha proposto per fantasticare sul mercato in casa Inter.