Griezmann ha ancora un anno di contratto, e potrebbe quindi andare via a parametro zero. La sua stagione non è stata buona, è stata al di sotto delle aspettative. Al momento, può restare come può partire: è tutto aperto.

E quello che mi dicono è che l’Atlético ha già in mente un nome per sostituirlo. Un giocatore di altissimo livello, che piace tantissimo a Simeone – ovviamente – ma anche a tutto il suo staff tecnico e alla dirigenza del club. È un’operazione complicata, certo, soprattutto a livello economico. Ma mi dicono che l’Atlético ha le risorse per farla, e ancora di più dopo il prossimo Mondiale per Club.

Parliamo di un giocatore che disputerà la finale di Champions League, e il nome che è sul tavolo dell’Atlético Madrid è Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez piace moltissimo, e non solo a Simeone. È un profilo che entusiasma tutto l’ambiente Atlético. Però va detto chiaramente: questa operazione si concretizzerebbe solo in caso di addio di Griezmann. I due hanno stipendi simili, caratteristiche simili, e proprio per questo Lautaro è considerato l’alternativa ideale.

Per ora, la partenza di Griezmann non è semplice, ma resta comunque uno scenario possibile, visto che gli resta solo un anno di contratto. E mi dicono anche che, qualora Griezmann rimanesse quest’anno e poi lasciasse il club a parametro zero la prossima stagione, Lautaro Martínez continuerebbe a essere uno dei grandi obiettivi dell’Atlético Madrid.