L'Inter ragiona anche su un possibile inserimento a centrocampo. Chivu pensa al 3-4-2-1, ma il tridente davanti deve essere supportato da giocatori di corsa in mezzo al campo. Uno degli obiettivi dei nerazzurri potrebbe essere Frendrup del Genoa.
Chivu pensa al 3-4-2-1, ma il tridente davanti deve essere supportato da giocatori di corsa in mezzo al campo. Per un mediano serve cedere
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, "bisognerebbe fargli posto nell’affollata mediana: se il riluttante Asllani è da considerarsi in ogni caso in uscita, urge trovare una destinazione anche per Zielinski. Non facile, visto che il polacco è appesantito da uno stipendio da 4,5".
