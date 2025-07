La clausola sull'esterno scade a fine mese, Mendes lo ha proposto ai catalani che al momento non hanno affondato

Il futuro di Denzel Dumfries tiene in apprensione l'Inter. Nel contratto dell'esterno c'è una clausola per cui potrebbe lasciare il club nerazzurro per 25 milioni da pagare in un'unica tranche entro la fine di luglio. Sulle sue tracce c'è il Barcellona di Flick.

L’incontro di mercato tra il Barcellona e Jorge Mendes non è stato un semplice aggiornamento: sul tavolo delle trattative è emerso un nome con forza e decisione, quello di Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter è ora rappresentato dall’agente portoghese, che lo ha proposto al club blaugrana approfittando di una clausola rescissoria che, fino alla fine di luglio, scende a 25 milioni di euro. Il profilo piace molto, soprattutto a Hansi Flick, ma il Barça ha altre priorità — in particolare l’acquisto di un esterno offensivo — e il puzzle deve ancora trovare la sua forma definitiva. Manca poco più di una settimana per prendere una decisione, e da parte del giocatore c’è totale apertura: firmerebbe subito.

Il nome di Dumfries è stato accostato al Barcellona già alcune settimane fa. In fase di pianificazione, il club catalano aveva espresso l’esigenza di trovare un terzino fisico, capace di coprire tutta la fascia, e aveva sondato anche Jeremie Frimpong, poi finito al Liverpool per circa 40 milioni. Su Dumfries è stato fatto un lavoro preliminare: informazioni raccolte, valutazioni tecniche, ma nessun passo concreto finora. Il suo profilo corrisponde esattamente a quanto cercato, ma i problemi legati all’iscrizione dei nuovi acquisti e la scelta di destinare le risorse alla fascia offensiva hanno spinto questa possibilità in secondo piano — pur restando una chiara opportunità di mercato.

Dall’Italia filtra un’idea ben chiara: l’Inter è convinta che Dumfries lascerà Milano entro la fine di luglio. Al momento, le due squadre maggiormente interessate sembrano essere proprio il Barça e il Manchester City. L’impressione è che un eventuale trasferimento possa sbloccarsi solo negli ultimi giorni del mese. Intanto, i nerazzurri stanno già valutando alternative per sostituirlo. Dal punto di vista economico, il suo stipendio sarebbe perfettamente sostenibile per il club catalano, che così si assicurerebbe un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti in rosa.

Va ricordato che Dumfries ha lasciato un segno importante nell’ultima sfida europea tra Inter e Barça: nella fase a gironi di Champions League, l’olandese ha segnato due reti all’andata, rivelatesi decisive per l’eliminazione dei blaugrana. Tuttavia, il Barça al momento considera la fascia destra difensiva ben presidiata con Jules Koundé. Restano però dubbi sulle alternative. Héctor Fort ha trovato poco spazio lo scorso anno, mentre nei momenti chiave Flick ha scelto di schierare Eric García in quella posizione. La discussione interna riguarda proprio questo: i due laterali a disposizione possono essere migliorati? La sensazione è che molti top club europei stiano investendo su profili moderni per il ruolo, sempre più cruciale nel calcio di oggi.

Dumfries rappresenta un’occasione concreta. Ma, come spesso accade al Barça negli ultimi anni, la realtà economica e la complessità gestionale potrebbero imporre ancora una volta di scegliere con estrema cautela.