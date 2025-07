"Le parole di Marotta hanno sancito un solco importante nell’estate di mercato dell’Inter. La fine di luglio si avvicina a passo svelto, ed in viale della Liberazione il caso Calhanoglu non ha mai prodotto nessuna offerta concreta nonostante le continue avvisaglie mediatiche di un assalto dalla Turchia, tanto di Galatasaray quanto del Fenerbahce. La questione, nelle idee dei milanesi, dovrà essere risolta entro la fine del mese corrente: in caso contrario il regista resterà in nerazzurro anche per la prossima stagione".

"In settimana verrà poi predisposto l’assalto ad Ademola Lookman: grande e quasi unico obiettivo reale per la fase avanzata. Ausilio alzerà di qualche milione la prima proposta di 40 ai bergamaschi, con la consapevolezza che non sarà forse un rilancio sufficiente per la chiusura. Gli orobici si aspettano di arrivare quantomeno a 50 milioni di euro, che l’Inter proverà a raggiungere alzando la parte fissa della proposta ed aggiungendo dei bonus relativamente semplici da far scattare. Potrebbe essere la settimana decisiva, come nelle aspettative di tutte le parti in causa che vorrebbero evitare una telenovela troppo prolungata".