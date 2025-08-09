Sondaggio del club saudita per il centrocampista turco: dopo la pace con Lautaro è tornato il sereno in casa nerazzurra

Alessandro De Felice Redattore 9 agosto - 21:40

L’Al Nassr ha recentemente effettuato un sondaggio con l’entourage di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter.

A rivelarlo è Sportitalia, che spiega che ora resta da capire se la volontà del giocatore sia ormai definitivamente orientata a restare in Italia oppure sia ancora aperta ad un addio in questa sessione di mercato.

Nel frattempo è tornato il sereno all’interno del gruppo nerazzurro. È infatti rientrata la frizione tra Lautaro Martinez e Calhanoglu, nata dopo l’eliminazione al Mondiale per Club contro il Fluminense, quando il turco si era recato a Istanbul, gesto interpretato come un possibile tentativo di avvicinarsi al Galatasaray.

Negli ultimi giorni, Calhanoglu ha ribadito l’intenzione di restare in nerazzurro, respingendo anche l’interesse del Fenerbahce.

L’agente di Lautaro, Alejandro Camano, aveva parlato di pace fatta e, a conferma, sull’account del capitano è apparsa una foto che lo ritrae insieme al numero 20 in un clima disteso, suggellato da un mate condiviso.