Gazzetta – Inter, spunta anche Renato Veiga per la difesa: ecco il prezzo

C'è anche il nome di Renato Veiga per la difesa dell'Inter: ecco le ultimissime sulla situazione dalla Gazzetta
C'è anche il nome di Renato Veiga per la difesa dell'Inter. A farlo è stata questa mattina La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto sui piani per la retroguardia nerazzurra.

"Si lavora per il difensore che svecchi il reparto degli Acerbi e dei De Vrij. Le ultime novità sono una certa difficoltà nel dialogo con l’Udinese per Oumar Solet, altro francese che incrocia il destino con l’Internazionale in questa estate. I friulani non aprono al prestito, precondizione per i nerazzurri pronti a legare l’acquisto solo all’eventuale risoluzione dei problemi legali di questo 24enne su cui pende un’accusa di violenza sessuale.

In caso di uscita di Pavard, cercato con insistenza dai sauditi del Neom oltre che da alcuni club in patria, l’investimento potrebbe essere più corposo: occhio a chi conosce di sfuggita la Serie A, come l’ex juventino Renato Veiga, 2003 tornato al Chelsea dopo il prestito. Ora potrebbe partire a titolo definitivo, anche qui servono più di 30", si legge.

