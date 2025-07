Nodo recompra per Aleksandar Stankovic al Bruges . Prosegue la trattativa tra l'Inter e il club belga per il figlio d'arte classe 2005, ma c'è ancora distanza sia sul prezzo che sulla recompra secondo calciomercato.com. Queste le ultimissime di Pasquale Guarro sulla trattativa in corso tra le parti:

Il Bruges ritiene l’investimento da 10 milioni già sufficientemente alto e non intende concedere altro all’Inter. I nerazzurri avrebbero chiesto di inserire per Stankovic una recompra non superiore ai 15 milioni di euro ma pare che dal Belgio non siano disposti a cedere su questo punto e questo potrebbe comportare che tra dodici mesi, qualora l’Inter decidesse di riportare a Milano Stankovic, dovrebbe essere chiamata a riconoscere al Bruges circa 22-23 milioni di euro. Circa il doppio rispetto a quanto il club belga sta attualmente investendo per comprarlo. I discorsi tra le parti proseguono, sul nodo recompra qualcuno dovrà fare un passo indietro".