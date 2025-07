La possibile soluzione

“Proseguono i discorsi tra Inter e Bruges per Aleksandar Stankovic. Come noto, il nodo è l’entità della recompra che il club nerazzurro pretende di inserire nell’operazione. I belgi vorrebbero fissarla attorno a quota 30 milioni, in viale Liberazione, invece, non vorrebbero superare i 25. Una soluzione per sbloccare l’empasse che si è creata potrebbe essere una percentuale sulla rivendita a vantaggio ovviamente dell’Inter. Qualche sviluppo è atteso già nei prossimi giorni.