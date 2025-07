Luca Marchetti, esperto di mercato, a Sky Sport ha fatto il punto della situazione su Calhanoglu: "All'Inter non è arrivato nulla, il Galatasaray è stato in Italia nei giorni scorsi e ha parlato con l'Inter ma non ci sono stati i presupposti di un trasferimento. L'Inter, per Calhanoglu, fa una cifra di 30 mln di euro. E se partirà in ritiro, allora concluderà la stagione con l'Inter. Lo spazio per chi lo vuole non è tanto e c'è un prezzo fissato"