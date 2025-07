Il centrocampista serbo, reduce dal prestito al Lucerna, si trasferisce in Belgio a titolo definitivo: ufficialità in arrivo

Ormai non ci sono più dubbi: Aleksandar Stankovic sarà un nuovo calciatore del Club Brugge. Il centrocampista serbo, reduce dal prestito al Lucerna, si trasferisce in Belgio a titolo definitivo, con l'Inter che manterrà un diritto di recompra a cifre prefissate per le prossime due stagioni.