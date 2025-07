Il futuro di Aleksandar Stankovic è sempre più lontano da Milano. Inter e Club Brugge sono infatti vicinissimi a chiudere l’accordo per il trasferimento del centrocampista classe 2005, figlio di Dejan e prodotto del vivaio nerazzurro. Una trattativa che ha conosciuto diversi ostacoli, ma che ora è prossima alla fumata bianca. Lo riferisce il giornalista belga Sacha Tavolieri.

L’ultima accelerazione è arrivata dopo l’incontro andato in scena a Milano, durante il quale le parti hanno limato i dettagli più delicati dell’operazione. In particolare, l’Inter ha dovuto sottoporre il dossier a Oaktree, il fondo statunitense proprietario del club, che ha espresso preoccupazione per la clausola di riacquisto da 28 milioni di euro inizialmente prevista.