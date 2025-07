Uno dei nomi più caldi del mercato nerazzurro è quello relativo al centrocampista. La trattativa col Bruges si complica

Gianni Pampinella Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 10:32)

L’Inter continua a lavorare sui giovani, tra cessioni con recompra, prestiti strategici e rinforzi per la neonata squadra Under 23. Ma su uno dei nomi più caldi del mercato nerazzurro, Aleksandar Stankovic, il tavolo con il Bruges si è improvvisamente complicato. Come sottolinea Tuttosport, qualora non dovesse trovarsi l’accordo sul diritto di riacquisto con il Bruges, l’Inter potrebbe anche sparigliare le carte e valutare l’idea di un prestito per Aleksandar Stankovic.

"Dopo l’incontro di giovedì in sede con la dirigenza del Bruges, le parti continuano a parlarsi senza però trovare un punto di incontro sulla “recompra”: i belgi, ben sapendo che Stankovic al Bruges giocherà con continuità, vogliono fissare l’asticella a 30 milioni e far valere la clausola di riacquisto solo per la prossima stagione".

"L’Inter punta a ottenere una scadenza biennale per la recompra a una cifra che non superi i 25 milioni. Le parti sono invece concordi sulla valutazione del cartellino pari a 10 milioni complessivi (8 più 2 legati ai bonus). Ebenezer Akinsanmiro rinnoverà fino al 2029 e poi andrà a giocare: attenzione all’opzione Pisa. Per l’Under 23 è in arrivo Riccardo Melgrati: in porta farà da chioccia a Calligaris".

(Tuttosport)