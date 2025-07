Dopo Carboni, l'Inter sta per piazzare un altro giovane. Il figlio dell'ex centrocampista è pronto a firmare per la squadra belga

Dopo Carboni, ormai vicino a vestire la maglia del Genoa, l'Inter sta per chiudere un'altra operazione in uscita.

"In questa particolare fase del mercato l’Inter lavora alacremente alle uscite: indirizzato ormai Valentin Carboni verso il Genoa, i dirigenti ieri si sono concentrati sulla cessione di Aleksandar Stankovic al Bruges. Strategica perché permetterà di incassare il primo vero assegno di questa sessione - 10 milioni, ma anche perché i nerazzurri non intendono in alcun modo perdere il controllo sul 19enne figlio di Dejan, convinti che in futuro possa esplodere definitivamente", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Tutto si gioca, infatti, sulla cosiddetta “recompra” e ieri, nell’ennesimo vertice digitale tra i due club, l’Inter ha riformulato la propria richiesta per via ufficiale al club belga. Il Bruges vorrebbe tenere la clausola di riacquisto più in alto possibile, diciamo sui 30 milioni di euro circa, mentre l’Inter si è spinta fino a 25, ma vorrebbe sempre garantirsi la possibilità di esercitarla su base biennale, sia alla fine della stagione che sta per scattare che al termine di quella successiva. Niente che non sia risolvibile, e poi Stankovic junior andrà a prendere il posto che sta per lasciare Ardon Jashari, promesso sposo del Diavolo", aggiunge Gazzetta.